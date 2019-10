Jongeren werken één dag bij stadsdiensten (en schenken loon aan goede doel) Valentijn Dumoulein

17 oktober 2019

16u41 0 Izegem Op donderdag 17 oktober gingen vijf jongeren tijdens de YOUCA Action Day aan de slag bij verschillende stadsdiensten.

“Die dag, vroeger gekend als de Zuiddag, biedt jongeren van het vierde tot het zevende middelbaar de kans om een schooldag in te ruilen voor een werkdag”, zegt schepen van Noord-Zuidbeleid Kurt Himpe. “Het loon dat ze die dag krijgen, 55 euro, wordt geschonken aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Dit jaar is dat zowel in Guinee als in ons land. In Guinee zal de financiële steun gebruikt worden om samen met ngo Trias en lokale partners de werkloosheid te verminderen door het ondernemerschap bij jongeren te stimuleren.”

“Uit Prizma Campus College gaat Elodie Devos aan de slag bij de jeugddienst, Nele Dewitte steekt de handen uit de mouwen in het dienstencentrum, Robbe Depoorter werkt een dagje mee met de burgemeester en Sarah Vierstraete in het museum Eperon d’Or”, verduidelijkt schepen Himpe. “De sportdienst krijgt die dag de medewerking van de Avelgemse Laura Sarrazin uit het Sint-Jan Berchmanscollege.”