Jongeman riskeert celstraf voor dubbele kaakbreuk AHK

10 december 2019

09u16 1 Izegem Een 25-jarige jongeman uit Meulebeke riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij op 15 juni in de Krekelstraat in Izegem een man een dubbele gebroken kaak sloeg. Het slachtoffer had de man aangemaand iets trager te rijden, waarna de Meulebekenaar uitstapte en hem sloeg.

De beklaagde zat als passagier in een auto toen ze via de Bellevuestraat en de Krekelstraat door Izegem reden. Een man die op wandel was met zijn echtgenote en hun hond deed teken naar de wagen om iets trager te rijden. Dario D. stapte uit de wagen, stapte op de man af en gaf hem een rake vuistslag, met een dubbele gebroken kaak tot gevolg. “Ik mocht inderdaad niet uit de auto gestapt zijn”, zei de jongeman tegen de rechter. “Maar waarom moet hij zo doen naar ons? Ik ben uitgestapt en heb gevraagd wat zijn probleem was. Toen we voor elkaar stonden, greep hij mij bij mijn arm. Die was net een dag uit het gips en ik kreeg meteen tranen in mijn ogen van de pijn. Uit reactie heb ik hem een mep verkocht. Daarna ben ik weggegaan om nog meer problemen te vermijden.”

Dario D. liep ook al veroordelingen op in de politierechtbank voor verkeersinbreuken. Naast de celstraf riskeert hij ook nog een boete van vierhonderd euro. Zelf vraagt hij om een werkstraf. Vonnis op 23 december.