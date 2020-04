Jong Vld zet ziekenhuis en zorgcentra in de bloemetjes Valentijn Dumoulein

22 april 2020

16u27 0 Izegem Naar aanleiding van de lockdown zet de Izegemse Jong VLD-afdeling de Sint-Jozefskliniek en zorgcentra in de bloemen. Door deze actie steken ze een hart onder de riem van het lokaal medisch personeel en zij die nood hebben aan zorg.

Op hun manier willen de leden van Jong VLD Izegem de zorgsector ondersteunen. “Deze sector ondervindt grote gevolgen van het coronavirus”, zegt Matthias Leenknecht, ondervoorzitter bij Jong VLD. “We zochten naar een manier om de vrijwilligers, zorgcentra en ziekenhuispersoneel een duwtje in de rug te geven. We zien dat Izegemnaren op allerhande manieren hun steentje proberen bij te dragen, onder andere door het doneren van mondmaskers of eigen productie ervan op te starten. We vinden het fantastisch dat al deze mensen zich spontaan inzetten.”

Jong VLD Izegem hoopt met hun actie de helden die dagelijks aan het werk zijn in de zorg aan te moedigen. Zo gingen ze langs in woonzorgcentra Sint-Vincentius, ‘t Pandje,’t Venster, de Plataan en de Sint-Jozefkliniek.