Jo Vansteenkiste leegt eed af in provincieraad VDI

21 juni 2019

11u29

Bron: VDI 3 Izegem Jo Vansteenkiste heeft gisteren voor Vlaams Belang de eed afgelegd in de provincieraad. Ook partijgenoot Filip Buyse uit Izegem mocht dat doen. Zij mogen er zetelen ter vervanging van partijgenoten Carmen Ryheul en Nathalie Dewulf, die bij de verkiezingen van 26 mei verkozen zijn voor respectievelijk het Vlaams Parlement en de Kamer.

Dubbele mandaten op die niveaus mogen niet en dus mogen Jo en Filip richting provincieraad. Daar legden ze donderdagnamiddag de eed af. Jo, die tot 2017 een bakkerij op het Dorpsplein uitbaatte, behaalde met de verkiezingen 9.611 stemmen. “Dat resultaat heeft er toe geleid dat de partij mij het mandaat geeft mijn collega te vervangen in de provincieraad”, zegt hij. “Ik zal er mijn best doen om ook iets voor de Lendeledenaar te kunnen betekenen.” In het dagelijks leven rijdt Jo rond met een eigen ijskar. “Donderdagnamiddag zal ik dat niet meer kunnen doen, maar mijn dochter verving me dit keer alvast. Er stonden bezoekjes aan crèches in Sint-Eloois-Winkel op het programma en die konden we met het warme weer toch niet in de steek laten.”