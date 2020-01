Jeugdschepen verwijdert zelf bord ‘Verboden voor spelende kinderen’ Valentijn Dumoulein

22 januari 2020

11u12 0 Izegem Gemeenteraadslid Balder Clarys (Groen) spotte recent een officieel bord ‘Verboden voor spelende kinderen’ in het straatbeeld. Op de gemeenteraad hekelde hij de kwestie. Jeugdschepen Lothar Feys had echter een mooi aandenken meegebracht.

“Ik zag het bordje tot mijn verbazing op een vrij publiek toegankelijke plaats, op een stuk grond dat paalt aan enkele assistentiewoningen op de zorgsite Rode Poort. Daar mag dus blijkbaar niet gespeeld worden. Zijn wij dan zo onverdraagzaam dat we op een rustig plekje in onze stad, langs een zachte doorsteek, er geen kinderen mogen spelen? Daarom vraag ik de stad de resolutie ‘spelen in de stad is geen overlast’ te ondertekenen en om elke plek in de publieke ruimte waar nu niet gespeeld mag worden open te stellen voor spelende kinderen, tenzij dit hun veiligheid in gevaar zou brengen.”

“Zo’n bordjes kunnen niet”

Jeugdschepen Lothar Feys (N-VA) ging zelf op zoek naar het bord. “Ik was even verbaasd als u toen ik het zag hangen”, geeft hij toe. “Ik heb het dan maar eigenhandig verwijderd . We hebben er het raden naar hoe het daar ooit is terecht gekomen. We zijn een kindvriendelijke stad en zo’n bordjes kunnen uiteraard niet. We hebben de vorige jaren reeds zes speelpleinen heropgefrist en ook in het meerjarenplan voorzien we weer een groot budget om dergelijke ingrepen te doen. Als u nog zo’n plaatsen met bordjes weet, mag u me dat altijd laten weten en dan gaan we ze ook daar verwijderen.”