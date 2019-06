Jeugddienst nodigt buren uit op site Rebry VDI

01 juni 2019

17u17

De jeugddienst heeft naar jaarlijkse gewoonte zijn naaste buren uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Ze zakten reeds voor het tweede jaar op rij af naar site Rebry, de nieuwe recreatiezone aan het JOC. De jeugddienst maakte tijd voor vragen of opmerkingen van de buren.

“Op die manier kregen we een aantal verzuchtingen over het nieuwe speelplein te horen”, vertelt jeugdwelzijnswerker Kenny Rogiers. “Dat varieerde van zwerfvuil en wateroverlast tot de drollenproblematiek. We kregen eveneens een aantal leuke voorstellen. Over het algemeen zijn e buren heel tevreden met de nieuwe recreatiezone. Hets was voor ons ook de uitgelezen kan om de buurtbewoners te informeren over de werken die ze nog zullen uitvoeren op de site om wateroverlast te voorkomen. We kregen ook enkele vragen over ons algemeen aanbod, zoals wanneer de speelpleinwerking start en vanaf welke leeftijd ze kunnen inschrijven. Via deze weg willen we verder bouwen aan een goed contact met onze buren.”