Jenna is eerste nieuwjaarsbaby van de streek Valentijn Dumoulein

01 januari 2020

15u33 1 Izegem In de Sint-Jozefskliniek in Izegem is op nieuwjaarsdag om 0.44 uur Jenna geboren. Het dochtertje van Andy Gorré en Sarah Cappelle uit Ardooie weegt 2,9 kilo en meet 48 centimeter. Het is na zoon Milo (9) het tweede kind van het koppel.

“De verwachte bevallingsdatum was 3 januari en dus zijn we op oudejaarsavond bewust thuis gebleven, in de wetenschap dat de geboorte zich mogelijk al kon aandienen. En kijk, we hebben gelijk gehad,” lacht papa Andy. “We hebben het thuis rustig gehouden, maar rond 21 uur begonnen de weeën en om 23.45 uur zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Een uur later was Jenna al geboren. Ze stelt het goed.”

Nieuw levensgeluk op nieuwjaarsdag is iets om te koesteren, vind het koppel. “Een beter nieuwjaarsgeschenk konden we ons niet wensen. We vinden het wel leuk dat ze op deze dag geboren is. Zo blijft die dag voor ons extra speciaal.”