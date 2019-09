Jef Pirens tot Ridder in de Orde van de Roerstok geslagen Valentijn Dumoulein

09 september 2019

16u24

Bron: VDI 0 Izegem Jef Pirens van ambachtelijke brouwerij d’Oude Maalderij is tot ridder in de Orde van de Roerstok der Brouwers geslagen. Dat brouwersgenootschap is een rechtstreekse afstammeling van de eeuwenoude brouwersgilde en werd in 1946 gesticht.

De toekenning van de titel gebeurde tijdens de opening van het Belgian Beer Weekend op het stadhuis van Brussel. Lidmaatschap is voorbehouden aan personen die een belangrijke bijdragen aan de Belgische biersector hebben geleverd. “Dat kan zowel op commercieel, politiek als maatschappelijk vlak zijn”, legt Jef uit. “In mijn geval waren ze gecharmeerd door de ambachtelijke brouwerij die ik hier in Emelgem heb opgestart en de manier waarop ik creatief en progressief met bier brouwen omga. Ik kies niet voor platgetreden paden, maar ik durf te experimenteren dat valt blijkbaar in de smaak. Je kan niet zelf je kandidatuur stellen, je moet door de orde zelf voorgedragen worden. Net dat maakt het zo’n grote eer. Een grotere eer binnen de brouwerswereld bestaat er niet. Daarnaast opent het ook wat deuren en is zo’n titel uiteraard goed om te kunnen netwerken.”

Oorkonde

Jef ontving een poos terug een delegatie van de orde in zijn brouwerij. “Om te zien of wat ze van mij gehoord hadden wel klopte”, zegt hij. “Een soort kwaliteitscontrole om te zien of ik die titel verdien. Uiteindelijk kwam er groen licht en dus mocht ik voor de officiele ceremonie naar het Brussels stadhuis. Daar kreeg ik een groot medaillion en een oorkonde in het Latijn. Die laatste heeft al een mooi plaatsje in mijn café gekregen. De ceremonie zelf was ook impressionant. Een van de onderdelen was een eiken vat door de straten dragen om het dan in de grootste kerk van Brussel te laten wijden. “

The Barrel Boutique

Jef heeft tien vaste bieren in zijn gamma. Daarnaast zijn er nog eens vijf tot tien wisselende bieren. “Dat kunnen seizoensbieren zijn, maar evengoed eikgerijpte bieren of bieren met een speciaal proces”, verduidelijkt Jef. “ “Zo werk ik nu mee aan The Barrel Boutique van brouwerij Gouden Carolus uit Mechelen. Zij zijn de enige Belgische brouwerij met een eigen whisky. Ik heb net als vier andere brouwers vaten gekregen waarin die whisky rijpte om er een eigen bier op te leggen. Op 30 mei 2020 zal het resultaat van vijf van die vaten te proeven zijn op hun Molenbergfeesten. Vijf andere vaten laat ik nog een jaar extra rijpen. Op die manier wil ik tot een mooi en uniek resultaat komen.”