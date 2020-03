Jef brouwt met Antibirus eerste lockdown-bier: “Ik had gelukkig nog een mooie voorraad ingrediënten liggen” Valentijn Dumoulein

22 maart 2020

17u20 0 Izegem Brouwer Jef Pirens maakt geregeld nieuwe bieren en moest voor zijn nieuwste creatie de inspiratie niet ver zoeken. Hij besloot een lockdown-bier te brouwen.

Naar zijn motivatie hoeven we niet ver te zoeken. “Ik brouw het bier als antwoord op de crisis en om iedereen een hart onder de riem te steken”, zegt Jef. Het bier maken was geen makkelijke klus. “Een nieuw bier brouwen, is zo al niet evident en doe je niet zomaar met de rest van je ingrediënten. Ik had gelukkig nog een mooie voorraad in mijn brouwerij liggen. Het resultaat is een licht blond bier van 5% met een licht gefumeerde toets. Je kan het omschrijven als een mooie drinker met toch veel smaak.”

Jef kon het biertje makkelijk ‘Lockdown’ noemen. “Maar dat vond ik te evident”, zegt hij. “Daarom lanceerde ik online een oproep. Ik kreeg 121 inzendingen binnen en uiteindelijk hebben we voor Antibirus gekozen, omdat het helend moet werken tijdens en na de lockdown. Het bier zal pas over zes weken helemaal klaar zijn, want het moet nog die periode rijpen. Dus hopelijk is er tegen dan ook het einde van de lockdown.”

Antibirus is binnenkort te koop bij Jef: per stuk, per 6 en per 24 flesjes. Eens de horecazaken terug open mogen, kunnen zij het bier bestellen per bak of per vat van 20 liter.