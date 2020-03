Jaar cel voor steekpartij op Grote Markt na discussie over wifi LSI

04 maart 2020

09u47

Bron: LSI 0 Izegem Een 25-jarige jongeman uit Izegem is bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van één jaar voor een steekpartij in oktober 2017 op de Grote Markt in Izegem. Slachtoffer Miguel Vanheerswynghels (25) kreeg toen drie messteken in de rug na een discussie over de wifi in zijn appartement in de Brugstraat.

Al enkele maanden stelden Miguel en zijn toenmalige vriendin vast dat de megabytes uit hun Telenetabonnement heel snel opgesoupeerd raakten. Telkens moesten ze op het einde van de maand een extra betalen. Na een bezoekje aan de Telenetwinkel bleek de boosdoener iemand die via hun abonnement series op Netflix bekeek. Ze verdachten hun bovenburen en gingen verhaal halen. De bewoonster bleek niet thuis, haar vriend wel. Er ontspon zich een discussie en wat duw- en trekwerk. Miguel en zijn vriendin beslisten dan maar om hun buurvrouw op te zoeken in het café op de Grote Markt waar ze aan de slag was. Ze beslisten om samen de zaak op te lossen. “Maar toen we het café verlieten, stormde haar vriend plots op ons af”, vertelt Miguel. “Hij sloeg mijn aansteker uit mijn handen en slingerde ons verwijten naar het hoofd. Ik kon me verweren toen hij me aanviel maar zag plots overal bloed.” Miguel bleek met een mes in de rug gestoken en moest naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen zorgden er voor dat hij bijna een jaar lang last had.

Op het proces in Kortrijk daagde dader Sergio B. niet op. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 14.750 euro betalen.