Izegemse Watersportvereniging scoort op BK Wakeboarden CDR

25 september 2019

08u13 4

De Izegemse Watersportvereniging (IWV) trok afgelopen weekend met 11 leden naar het BK wakeboarden boot op de Meren van Eau d’Heure in Cerfontaine, de grootste delegatie ooit in de geschiedenis van IWV. Ze scoorden er bovendien uitmuntend en pakten zeven medailles. Michael Callebaert haalde goud bij de open men, Marco Waegebaert kwam naar huis met goud bij de junior men terwijl Thibaut Vandenberghe en Zeno Kerckhof in de zelfde categorie respectievelijk zilver en brons wegkaapten. Bij de girls was het goud voor Vita Kerckhof, bij de boys het brons voor Xiano Rousseau. Severine Clerebout ging tenslotte aan de haal met het goud in de open women.