Izegemse Vlaams Belang-politica verontschuldigt zich voor Facebookpost: “Vier redenen waarom E.T beter is dan een Marokkaan” Charlotte Degezelle

07 juni 2019

17u54 0 Izegem Vlaams Belang-politica Nathalie Dewulf is in het oog van de storm verzeild. Exact een week voor de verkiezingen postte ze op haar Facebookpagina “vier gegronde redenen waarom E.T beter is dan een Marokkaan”, met daarbij de uitleg “Hij kwam alleen, hij had al een fiets, hij leerde onze taal en hij wou terug naar huis”. Nadat Saïd Bataray, Limburgs politicus van het Democratisch-Solidair Appèl (D-SA), de post vrijdagmorgen op zijn sociale media plaatste, krijgt Dewulf bakken kritiek over zich heen. Ze verwijderde de post en excuseert zich voor wat ze zelf als niets meer dan een grap afdoet.

“Een nieuwe dag betekent een nieuwe Vlaams Belanger die we mogen exposen”, postte Saïd Bataray, op 26 mei Limburgers lijsttrekker van het Democratisch-Solidair Appèl (D-SA), vrijdagochtend op zijn Twitter- en Facebookaccount. Daarbij een screenshot van een bericht dat Nathalie Dewulf, nummer vier op de West-Vlaamse Kamerlijst van het Vlaams Belang tijdens de voorbije verkiezingen, op 19 mei postte. Die toont een afbeelding E.T. en de tekst “Geef vier gegronde redenen waarom E.T beter is dan een Marokkaan. Hij kwam alleen, hij had al een fiets, hij leerde onze taal en hij wou terug naar huis.”

De reacties bleven niet uit: “De gelijkenis tussen ET en een Vlaamsbelanger (of was het Vlaamsbelachelijker) is dat ze even wereldvreemd zijn.”, “Vier redenen waarom Nathalie slechter is dan ET. Zij kwam niet alleen, zij heeft een zetel, zij misbruikt onze taal en zij wil alle kleur uit ons huis.”, of “Misschien een goed idee om al die racisten met een one way ticket naar mars te sturen als ET dan toch zoveel beter is.”

Een nieuwe dag betekent een nieuwe Vlaams Belanger die we mogen exposen.

Vandaag is het de beurt aan Nathalie Dewulf.

Nummer 4 op de Kamerlijst van West-Vlaanderen. pic.twitter.com/AsDeE8uj1d Saïd Bataray, Limburger (37)(@ SaidBataray) link

Dewulf verwijderde stante pede de post en excuseert zich nu. “Ik ben echt enorm geschrokken door de commotie die ontstaan is rond die post”, reageert ze. “Ik zag de afbeelding voorbijkomen en deelde ze louter en alleen als grap. Het was zeker niet racistisch bedoeld en het was al zeker niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Ik ben gewoon zo niet. Net daarom heb ik de post verwijderd. Ik wil me ook oprecht excuseren als ik toch iemand gekwetst heb.” De Izegemse ziet de heisa als een wijze les. “Het doet pijn dat ik zo word aangevallen over die post omdat ik het enkel en alleen als flauwe mop bedoelde. Ik zit er echt mee verveeld en zal in de toekomst zeker meer opletten wat ik op sociale media deel.”

Voor de partijtop van het Vlaams Belang volstaat die uitleg. Woordvoerder Klaas Slootmans zegt na een gesprek met Dewulf “hier geen kwaadwilligheid in te zien”. “Ze excuseert zich ervoor en dat volstaat voor ons.”

Dewulf kreeg op 26 mei 11.593 stemmen achter haar naam. Ze haalde zo vanop de vierde plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst het tweede hoogste aantal voorkeurstemmen bij Vlaams Belang, na lijsttrekker Wouter Vermeersch. Ze raakte dan ook vlot verkozen en liet direct na de verkiezingen weten dat ze haar job als teamleider bij Bpost opgeeft om straks te zetelen. Nathalie maakte haar debuut in de politiek in oktober 2018 toen ze verkozen werd tot verkozen tot gemeenteraadslid in de Pekkersstad.

