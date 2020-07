Izegemse verenigingen krijgen gratis screening om energie te besparen Valentijn Dumoulein

02 juli 2020

13u00 1 Izegem In de strijd om in Izegem de C0²-uitstoot tegen 2030 met veertig procent te laten dalen, dragen ook lokale verenigingen hun steentje bij. Dankzij het project Verenigd voor het Klimaat van Ecolife krijgen ze gratis plaatsbezoeken om te zien of ze nog energiebesparende maatregelen kunnen doorvoeren. Wij waren er bij tijdens zo’n bezoek aan het lokaal van de Padvinders Sint-Joris.

Het lokaal van de scouts dateert al van 1935 en is dus allesbehalve energie-efficiënt. Dat beseffen ook de stad en de jeugdbeweging. “Hier ligt veel potentieel om energie te besparen, vaak zonder grote investeringen”, zeggen welzijnsmedewerker Thomas Segers en burgemeester Bert Maertens. “Verenigd voor het Klimaat van Ecolife helpt gemeentebesturen om verenigingen daarin te betrekken. Tijdens plaatsbezoeken volgt een screening en duidt een specialist van BAS-Bouwen aan wat er beter kan.”

Vergiftigd geschenk

De bevindingen van Stef Vandercruyssen waren duidelijk. “Dit is een oud gebouw waar veel werk aan is, maar met enkele kleine ingrepen kun je al veel doen. Dat gaat van het efficiënter gebruiken van bepaalde materialen of de verwarming tot het beslissen om bijvoorbeeld geen oude koelelementen te gebruiken. Veel verenigingen krijgen oude koelkasten cadeau, maar dat zijn eigenlijk vergiftigde geschenken omdat ze veel energie slurpen. Dan ben je toch beter af met een kleine investering in een nieuwe koelkast. Vaak gaat het ook om een gebrek aan kennis en die proberen wij dan bij te spijkeren.”

Premie

Ook de chiromeisjes van Emelgem, Fanfare Vrede & Eendracht en FOS Jakketoes gaven zich op voor het project en krijgen nog een plaatsbezoek. De verenigingen en stad kunnen nadien met de tips aan de slag gaan. De stad geeft alvast een premie aan verenigingen voor koop-, verbouw- en onderhoudstoelages. Die bedraagt driekwart van de onkosten met een maximum van vijftigduizend euro. “Als er meer geld nodig is, kunnen verenigingen ook bepaalde acties organiseren”, besluit de burgemeester.