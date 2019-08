Izegemse Triatlon wijkt voor zwemproef uit naar De Gavers: 480 sportievelingen gaan uitdaging aan Valentijn Dumoulein

15 augustus 2019

14u51

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem 480 sportievelingen trotseerden deze voormiddag het water in provinciedomein De Gavers in Harelbeke voor de Argenta Triatlon Izegem. Die moest voor zijn zwemproef al voor het tweede jaar op rij naar Harelbeke uitwijken.

Normaal vindt het eerste deel van de triatlon plaats in het kanaal Roeselare-Leie op Izegemse bodem, maar omdat er blauwalgen in het water ontdekt zijn, is zwemmen er verboden. “Vorig jaar hadden we amper drie dagen om ons aan die nieuwe situatie aan te passen, maar nu hadden we al van in het begin een alternatief draaiboek met daarin een hoofdstuk voor De Gavers, moest dat nodig zijn”, zegt Frank Bruyneel van de Izegemse Triatlon Club. “Donderdagmorgen doken 480 triatleten in het water van De Gavers en alles is goed verlopen. Vorig jaar waren er iets meer, maar toen organiseerden we ook het BK. Dat is dit keer niet het geval en bovendien zal het uitwijken naar De Gavers ook wel voor wat afzeggingen gezorgd hebben.”

Wetsuit

Omdat het water maar een temperatuur van 20,8 graden had, mochten deelnemers een wetsuit aandoen. “Het bleef desondanks fris en door de wind was er een soort golfslag die voor een extra sportieve uitdaging zorgde”, gaat Frank verder. “Maar alles is goed verlopen, dus we zijn tevreden.” De fiets- en loopproef vinden donderdagnamiddag wel op Izegemse bodem plaats.