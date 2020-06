Izegemse speelpleinwerking deze zomer op acht verschillende locaties: “Veilige bubbels creëren” Valentijn Dumoulein

09 juni 2020

14u08 0 Izegem De speelpleinwerking in Izegem vindt deze zomer plaats op maar liefst acht verschillende locaties. Inschrijven kan al vanaf woensdag 10 juni via de webshop van de stad. Dat doe je telkens voor een volledige week, voor een verlaagde prijs van 1 euro per dag.

De speelpleinwerking wordt uitzonderlijk op acht verschillende locaties georganiseerd: JOC, (Krekelstraat), ISO (Sint-Jorisstraat), Molenwiek (Karel de Goedelaan), Wijklokaal De Mol (Kastanjestraat), ’t SOK – sport (Hogestraat), ’t SOK – cultuur (Hogestraat), ’t Huzeke – lokalen Chiromeisjes Emelgem (Graaf de Montblanclaan) en De Mast (Gudrunplein). “We gaan dit jaar van vier naar maar liefst acht locaties, om per locatie één veilige bubbel te kunnen creëren”, vertelt jeugdschepen Lothar Feys. “Eén bubbel staat gelijk aan 45 kinderen en 5 animatoren. De verschillende locaties zijn zo optimaal mogelijk gespreid over het volledige grondgebied van Izegem.”

Inschrijven

De inschrijvingen voor de maand juli gaan al van start op woensdag 10 juni om 20 uur. Inschrijven doe je via de webshop van de stad en steeds voor een hele week, per bubbel. In die week kan je kiezen op welke dagen je zoon of dochter naar de speelpleinwerking zal komen. Op woensdag 15 juli om 20 uur kan dan ingeschreven worden voor de maand augustus. De jeugddienst is op de inschrijvingsmomenten steeds bereikbaar van 20 uur tot 21 uur om te helpen bij eventuele problemen, op het nummer 051/30.85.06.

Picknickformule

Kinderen die een volledige dag zijn ingeschreven, eten over de middag hun lunch op het speelplein. De speelpleinwerking voorziet nog steeds een vieruurtje. “We vragen wel om een herbruikbare drinkfles met je naam erop mee te nemen. Zo hoeven we geen bekers voor de kinderen te voorzien en blijven de gezondheidsrisico’s beperkt”, vertelt speelpleinverantwoordelijke Eva Debruyne.“We dringen er verder ook op aan om zoveel mogelijk rekening te houden met de bubbels van je zoon of dochter. Vermijd bijvoorbeeld om je zoon of dochter vlak na een kamp met de jeugdbeweging meteen in dezelfde week naar de speelpleinwerking te laten komen. Zo zorgen we ook dit jaar samen opnieuw voor een toffe speelpleinzomer”, besluit Eva Debruyne.