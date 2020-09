Izegemse Seniorenacademie opnieuw van start Valentijn Dumoulein

10u06 0 Izegem De Izegemse seniorenraad start haar activiteiten opnieuw op. “Met de Seniorenacademie willen we de mensen weer uit hun huis halen voor ontspanning en vorming”, zegt schepen van Senioren Kurt Himpe (N-VA).

Op 28 september wordt het startschot gegeven met ‘De tijd van toen’. “Het theatergezelschap Kip van Troje brengt liedjes, muziekjes, poëzie en verhalen uit vervlogen tijd en zal voor de nodige nostalgie zorgen”, zegt voorzitter Viviane Parmentier. “Op 5 oktober is er een gespreksnamiddag met Alain Remue die aan het hoofd staat van de Cel Vermiste Personen. Met de lopende televisiereeks is er bijzonder veel aandacht voor deze uitzonderlijke politiedienst.”

Op maandag 12 oktober is Patrick Goddyn aan de beurt met een film en reisverhaal over Patagonië. Op 26 oktober staan slaapproblemen in de schijnwerpers met klinisch psycholoog Horanka Uyttenhove. De activiteiten van de Seniorenacademie vinden plaats in de schouwburgzaal van De Leest en starten telkens om 14.30 uur. Tickets kunnen gekocht worden aan de balie van De Leest en kosten vijf euro in voorverkoop en op de dag zelf 6 euro.