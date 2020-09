Izegemse priester Erik Breye in India gestorven Valentijn Dumoulein

23 september 2020

14u44 1 Izegem De uit Izegem afkomstige priester Erik Breye is op 79-jarige leeftijd aan een hartaanval gestorven. Hij stierf in het Indische Ranchi, waar hij al 45 jaar aan het Sint Albert’s College Seminary verbonden was.

Erik Breye werd op 10 december 1940 in Izegem geboren. Hij voegde zich bij de Society of Jesus in september 1959 en werd in 1979 in Heverlee tot priester gewijd. In 1965 was hij al naar het Indische Ranchi afgereisd om er aan het Sint Albert’s College Seminary te studeren. Later werd hij er professor theologie en spiritueel directeur. Breye was er gedurende twee termijnen van zes jaar ook hoofd van de theologie-faculteit. Naasten omschrijven hem als een toegewijde, punctuele en goedlachse man, klaar om zijn spirituele diensten te verlenen. De nonnen uit de congregatie noemden hem ‘Bhaiya Father’, wat staat voor oudere broer. Zijn overlijden dateert van 18 september, maar raakte nu pas bekend. Door de coronacrisis vond de begrafenis nog op dezelfde dag als zijn dood plaats.