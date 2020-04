Izegemse oppositiepartijen krijgen extra gemeenteraad rond Izegembon Valentijn Dumoulein

27 april 2020

13u35 2 Izegem Alle Izegemse oppositiepartijen willen een dringende gemeenteraad samenbrengen om enkele extra maatregelen rond de coronacrisis te bespreken. Zo willen ze van de stad duidelijkheid rond de verdeling van mondmaskers, een reglement voor de Izegembon goedkeuren en meer info over het actieplan voor de lokale handelaars. De stad gaat akkoord, maar bespreekt enkel de Izegembon.

STiP, Vlaams Belang, Groen, sp.a en Open Vld roepen de raad bij hoogdringendheid samen. Dat kan zodra een derde van de raadsleden die vraag stelt, wat hier het geval is. “We willen onze toevoegingen en ideeën meenemen in onze steun naar de burgers toe”, zegt Kurt Grymonprez (STiP). “Op de recentste gemeenteraad werd ons die kans deels afgenomen. Er zat geen enkel voorstel in het dossier rond de coronamaatregelen die de stad neemt en we moesten die tijdens de zitting zelf aanhoren. We hebben ons huiswerk dus niet kunnen maken.”

Verdeling mondmaskers

De oppositie zet onder andere de goedkeuring van een reglement voor de Izegembon op de agenda. Dat concept voor een bon om te gebruiken bij lokale handelaars lanceerde de stad eerder al, maar er was nog geen concreet reglement opgemaakt. De bon is vanaf mei te koop. De stad voegt er twintig procent waarde aan toe.

Verder wilden de oppositiepartijen ook weten wat hoe de stad gratis mondmaskers gaat verdelen, nu blijkt dat de federale overheid er tegen 4 mei niet tijdig aan alle Belgen kan leveren. Tot slot willen ze een overzicht van alle lokale steunmaatregelen. Op die laatste vragen gaat ze echter niet in.

De digitale gemeenteraad vindt nu donderdag 30 april online plaats.