Izegemse N-VA-schepen laat per ongeluk microfoon op digitale gemeenteraad openstaan: “Linkse, groene ratten”

22 april 2020

11u54 290 Izegem De eerste online gemeenteraad in Izegem stond grotendeels in het teken van de coronacrisis, maar op het eind bleef vooral een opmerkelijke tussenkomst van schepen Tom Verbeke (N-VA) bij. Zijn microfoon bleef bij de bespreking van een toegevoegd punt per ongeluk open staan. Net na een tussenkomst van raadslid Balder Clarys (Groen) kon je hem horen zeggen “Linkse, groene ratten.” Hij bood ondertussen zijn excuses aan.



Vanwege de coronacrisis ging de gemeenteraad in Izegem dinsdagavond voor het eerst online door. De raadsleden konden van thuis uit via webcam debatteren, terwijl het grote publiek via de gemeentelijke website alles kon volgen. Bij de bespreking van een toegevoegd punt over de afvalproblematiek op het terrein van de schuttersgilde, gaf schepen Lothar Feys (N-VA) toe dat de stad in het dossier een inschattingsfout had gemaakt. Balder Clarys (Groen) repliceerde daarop dat hij blij was met de mea culpa van de stad. “Dat siert jullie”, aldus het Groen-raadslid. Niet veel later komt Tom Verbeke (N-VA) per ongeluk tussen. Zijn microfoon bleek nog open te staan en plots kon iedereen hem “linkse, groene ratten” horen zeggen.

“Niet oprecht”

“Op het moment zelf had ik het niet gehoord, omdat ik zo gefocust was op de gemeenteraad”, zegt Balder Clarys. “Andere mensen wezen er me nadien op. Ik vind dit beneden alle peil. Ik heb ondertussen excuses via mail gehad, maar voor zoiets moet je bellen, vind ik. Die excuses zijn ook niet oprecht. Het is duidelijk hoe hij kijkt naar mensen met een andere mening. Elkaar verwijten is echt laag bij de grond.”

Excuses van de schepen

Tom Verbeke erkent zijn fout. “Ik heb ongepast gereageerd”, geeft hij toe. “Ik schrok onmiddellijk van wat ik zelf gezegd had. Op het eind van de gemeenteraad heb ik via de livestream meteen mijn excuses aan Balder en de hele raad overgebracht en deze ochtend heb ik hem hierover persoonlijk gemaild. Mochten we niet in coronatijden leven, dan had ik hem na de raad wellicht eens apart genomen om het uit te klaren, maar nu kon dit helaas niet. Het was een ‘slip of the tongue’, maar eentje waar ik me uit het diepst van mijn hart voor wil verontschuldigen.”