Izegemse mondmaskerzone breidt uit, Wallemote Wonderland en kermisvuurwerk geschrapt Valentijn Dumoulein

30 juli 2020

08u59 4 Izegem Het stadsbestuur van Izegem neemt extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Zo breidt de mondmaskerzone in het centrum van de stad uit en is het evenement Wallemote Wonderland op 15 augustus geschrapt;

Burgemeesters van de regio Midwest, waar Izegem deel van uitmaakt, beslisten eerder al dat het in zestien gemeentes in de streek verplicht is altijd een mondmasker op zak te hebben en dat evenementen met meer dan honderd toeschouwers verboden zijn. Daarbovenop komen er nu nog een reeks maatregelen specifiek voor Izegem. Zo wordt de bestaande mondmaskerzone in de stad uitgebreid. Ze beslaat voortaan het volledige gebied binnen de zogenaamde ‘kleine ring’. Concreet gaat het om de Dirk Martenslaan, Stationsstraat, Kruisstraat, Roeselaarsestraat en Gentsestraat. De Sint-Pietersstraat, die iets verderop ligt, behoort ook tot de zone, omwille van de vele horecazaken.

Straattheaterfestival en vuurwerk geschrapt

Door de verstrengde maatregelen besliste de stad om het straattheaterfestival Wallemote Wonderland, dat gepland was op 15 augustus, niet te laten plaatsvinden. Ook het vuurwerk op ‘Koekezondag’, na afloop van de jaarlijkse kermisweek zal dit jaar niet plaatsvinden. Wat er met de septemberkermis zelf moet gebeuren, beslist de stad definitief midden augustus.

Verder is het in Izegem ook verplicht om je mondmasker op te zetten in wachtrijen bij handels- of horecazaken, in een wachtrij bij publieke infrastructuur (vb. zwembad, stadhuis, …), in een wachtrij om deel te nemen aan een evenement, op een specifieke parking van een winkel(centrum), supermarkt, ziekenhuis of Woonzorgcentrum. Ook op speelpleintjes is mondneusbescherming verplicht voor personen vanaf 12 jaar, en dus ook voor ouders die toekijken.

“Met deze verscherpte maatregelen willen we het risico op eventuele samenscholingen zoveel mogelijk uitsluiten en het besmettingsrisico in Izegem zo laag mogelijk houden. Als we allemaal samen ons uiterste best doen om de regels strikt na te leven, hoop ik dat we de gevolgen van een tweede coronagolf in onze stad kunnen beperken”, besluit burgemeester Bert Maertens.

Alle maatregelen zijn van kracht vanaf 30 juli 2020.