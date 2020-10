Izegemse Kunstacademie viert vijfjarig bestaan Valentijn Dumoulein

06 oktober 2020

09u05 0 Izegem Vijf jaar geleden werd de Izegemse Kunstacademie Art’Iz boven de doopvont gehouden. “In die vijf jaar steeg het aantal leerlingen van 1.945 naar bijna 2.500 en zette de Kunstacademie zich sterk op de kaart”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe (N-VA).

In 2015 nam de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord het Izegemse filiaal van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Roeselare over en werd Art’Iz Kunstacademie regio Izegem opgericht met filialen in Ingelmunster, Oostrozebeke, Ardooie, Lendelede en Sint-Eloois-Winkel. “Vijf jaar later blijkt dit een schot in de roos te zijn met tijdens de voorbije jaren een spectaculaire groei van het aantal leerlingen”, verduidelijkt schepen Himpe. “Ondanks de coronaperiode houdt de Kunstacademie ook dit jaar zeer goed stand, wat blijkbaar een uitzondering is in Vlaanderen.”

In de loop van de voorbije jaren werd het aanbod ook sterk uitgebreid. “Vooral de opleiding Jazz-Pop-Rock is een absolute voltreffer, waar de inschrijvingen sinds de start in 2017 verdriedubbeld zijn”, zegt directeur Wim Belaen. “Ook de domeinoverschrijdende initiatieateliers verdubbelden in aantal leerlingen in diezelfde periode.”