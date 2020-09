Izegemse kermis krijgt hogere dranghekken, want mensen klimmen over nadars Valentijn Dumoulein

07 september 2020

14u50 4 Izegem Het eerste kermisweekend op Izegemse bodem is goed verlopen, maar de stad merkte toch dat niet iedereen zich aan de vooropgestelde coronamaatregelen hield. Daarom komen er hogere hekken langs het parcours. “Mensen klommen nog te vaak over die hekken, waardoor onze telling niet meer klopte”, aldus evenementenschepen Lisbet Bogaert (N-VA).

Wie naar de kermis wil afzakken, kan terecht in twee aparte zones op de Koren- en Grote Markt, met elk hun eigen in- en uitgang. Daar telt een medewerker het aantal mensen die het parcours betreedt en verlaat. Per zone mogen er maximaal 400 mensen tegelijk aanwezig zijn. “Dat verliep dit weekend vrij vlot, maar we merkten dat er toch nog mensen waren die over de hekken klommen, waardoor onze telling niet meer klopte”, zegt schepen Lisbet Bogaert (N-VA). “Om dat een halt toe te roepen hebben we op de Grote Markt tussen de terrassen en kermiskramen al hogere hekken laten plaatsen en we gaan dat eerstdaags ook op de rest van het parcours doen. Ik zou de mensen willen oproepen om zich aub toch aan de coronaregels te houden.”

De foorkramers zijn alvast tevreden over het eerste kermisweekend. Hoewel de zone op de Grote Markt zondag een halfuurtje afgesloten werd wegens een te grote opkomst, waren er voor het overige geen lange wachtrijen. Normaal is er op de kermisdinsdag de jaarlijkse seniorendag, maar die gaat dit jaar uit veiligheidsoverwegingen niet door. “Daar hing ook een kortingstarief bij de foorkramers aan vast, maar nu hebben zij op eigen houtje beslist om toch een vermindering te geven aan wie dinsdag langskomt’, zegt de schepen. “Ze willen iets terugdoen voor Izegem omdat ze blij zijn dat ze hier met hun attracties terecht kunnen.” De kermis opent dinsdag om 16.30 uur de deuren.