Izegemse IJsberen organiseren valentijnsduik Valentijn Dumoulein

29 januari 2020

15u28 0 Izegem De Izegemse IJsberenclub is volop bezig aan zijn seizoen, maar pakt op zondag 16 februari uit met een ‘specialleke’. Dan organiseren ze een valentijnsduik waarop ze alle Izegemnaars uitnodigen.

“Samen met Kurt Naessens van het sportcafé nodigen we zoveel mogelijk Izegemnaars uit”, zegt lid Jurgen Vermeylen. “Ook mensen uit andere gemeentes zijn natuurlijk welkom. We beginnen rond 10 uur aan de training en rond 11.15 uur gaan we in het water. Inschrijven kan tot en met vrijdag 14 februari. We vragen 5 euro voor de verzekering en een hapje nadien. Er zal uiteraard ook een drankstandje aanwezig zijn.” Inschrijven kan door het bedrag met vermelding van je naam te storten op het rekeningnummer BE91 96 11 8135 9376.