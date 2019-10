Izegemse houdt sociaal experiment en zwijgt tien dagen lang: “Aandacht vestigen op het belang van woorden en écht luisteren” Valentijn Dumoulein

04 oktober 2019

Het lijkt een aartsmoeilijke taak, maar toch doet Veerle Sentobin er sinds 1 oktober het zwijgen toe. De zaakvoerster van uitzendkantoor De Piloten heeft zichzelf bij wijze van sociaal experiment een praatverbod van tien dagen opgelegd. Ze wil daarmee de aandacht vestigen op “de eenvoud van het luisteren in een wereld waarin ‘vind-ik-leuks’ ons om de oren vliegen.”

Veerle speelde al even met het idee en haalde de inspiratie bij kunstenares Marina Abramovic, die in 2020 in het Museum of Modern Art in New York woordeloos luisterde in haar performance ‘The Artist is Present’. “Echt luisteren is belangrijk”, legt ze haar motivatie in een chatgesprek uit. “Het klinkt heel gewoon, maar het is wel de sleutel in de filosofie van ons uitzendkantoor. Veel mensen denken dat je een oplossing moet geven maar eigenlijk vereist luisteren geen resultaat . Het is wel een inspanningsverbintenis. “

Tijdens dit experiment snoert Veerle haar eigen mond 10 dagen lang, maar leeft en werkt ze gewoon door. En dat begint te wegen. “Het is zwaarder dan verwacht”, laat ze ons weten. “Je wordt op slag als mindervalide aanzien. Mensen spreken over jou terwijl je er bij staat. Ik schrijf nog wel zaken op blaadjes, maar het momentum is al verstreken als ik iets wil tonen. Ik zoek dan andere manieren. Thuis klop ik bijvoorbeeld op tafel om mijn kinderen aan tafel ‘te roepen’. Zij vinden dit sociaal experiment echt ambetant. Ze worden ook stil aan tafel. Tot ik hen schrijf hoe het op school is geweest.”

Functioneren in haar job lijkt door niet te spreken moeilijk, maar Veerle doet haar best. “Ik ga zo weinig mogelijk uit de weg, ook netwerkevenementen en vergaderingen van verenigingen. “Soms leidt dat tot misverstanden en ik heb al nachtmerries gehad, waarbij ik badend in het zweet wakker kwam. Dan droom ik dat mensen mij niet meer aankijken.”

Wat haar precieze einddoel dan is? Mensen op het idee brengen om dit ook eens te doen, want het is echt de moeite”, vindt ze. “Of mensen doen beseffen dat we beter naar elkaar leren luisteren en open staan voor anderen die weinig of geen woorden gebruiken. Zeker in West-Vlaanderen, waar de zelfmoordcijfers hoog zijn en mensen veel moeite hebben om over zo’n zaken te spreken.Met de donkere dagen in aantocht wil ik zo de aandacht vestigen op het belang van woorden én goed leren luisteren.

Haar zwijgexperiment loopt op tien oktober af.