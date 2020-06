Izegemse horeca mag extra grote terrassen plaatsen en terrastaks valt weg dit jaar Valentijn Dumoulein

05 juni 2020

14u36 1 Izegem Het stadsbestuur van Izegem wil met enkele nieuwe initiatieven de horecazaken steunen. Ze krijgen extra grote terrassen, er komt een grote campagne om lokaal te kopen en de terrasbelasting valt weg dit jaar. De stad zorgt tijdens de zomermaanden ook voor aangepaste activiteiten en evenementen die de lokale horeca en handel moeten stimuleren.

De stad had al besloten de terrasbelasting niet te innen tijdens de lockdown, maar nu breidt het stadsbestuur die maatregel uit naar de rest van het jaar. “De kwijtschelding van de terrasbelasting biedt onze horeca-uitbaters wat meer financiële ademruimte. Ik ben blij dat alle politieke partijen op dezelfde lijn zitten voor de afschaffing van de terrasbelasting dit jaar. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het kwijtschelden van het standgeld voor marktkramers op onze zaterdagmarkt tot na de zomervakantie. Ik dank de fractieleiders voor hun constructieve samenwerking”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA).

Grotere terrassen

De horecazaken krijgen vanaf maandag ook letterlijk meer ademruimte. Ze krijgen grotere terrassen om meer afstand tussen hun klanten te kunnen bewaren. De stad werkte daarvoor een terrassenplan uit, waarbij terrassen op het openbaar domein vijftig procent extra ruimte krijgen. Horecazaken die normaal geen terras op het openbaar domein hebben, maar dat wel willen, kunnen tijdelijk een terras uitbaten. “Zo willen we onze horeca-uitbaters een extra duwtje geven bij de heropening. De extra terrassen kunnen blijven staan tot eind oktober. Belangrijk is wel dat bij elke aanvraag veiligheid en toegankelijkheid voorop staan”, verduidelijkt schepen van Horeca Lisbet Bogaert (N-VA).

Koop lokaal

Nu veel mensen deze zomer van vakantie in eigen stad en streek zullen genieten, levert Izegem extra inspanningen om een ‘coronaproof’ toeristisch aanbod uit te werken. “Daarbij proberen we ook steeds de lokale handel en horeca te stimuleren, zodat die ook van ons activiteitenaanbod een graantje kunnen meepikken. We willen natuurlijk dat de Izegemnaars ook na de zomervakantie in eigen stad blijven shoppen en uit eten gaan. Daarom plannen we vanaf september een grote campagne om onze inwoners aan te moedigen om in Izegem te blijven winkelen, eten en drinken. We gaan daarover binnenkort in dialoog met de handelaars en horeca-uitbaters, zodat ook zij hun inzichten kunnen delen”, besluit schepen Bogaert, die naast Horeca ook bevoegd is voor Economie en Toerisme.

Kurt Grymonprez (STiP) is blij dat alle partijen samen aan het plan konden werken. “De voorbije maanden zijn we te vaak in oeverloze discussies verzeild geraakt en raakte de essentie wat verloren. Door nu samen aan dit plan te werken, willen we tonen dat constructief samenwerken in crisistijden geen overbodige luxe is. We willen allemaal samen de lokale horeca steunen.”