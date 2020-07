Izegemse Handbalclub pakt uit met drie zomerzoektochten Valentijn Dumoulein

28 juli 2020

13u08 0 Izegem Wie in de zomer van de staycation nog een leuke activiteit in eigen streek zoekt, kan rekenen op de hulp van de Izegemse Handbalclub. Zij pakken uit met liefst drie zomerzoektochten.

De twee wandelzoektochten vertrekken beiden vanuit Sporthal De Krekel. “De wandelzoektocht van 8 kilomzrze heeft een gemiddelde moeilijkheidsgraad”, zegt David Nuyttens van de handbalclub. “De wandelzoektocht van 3 kilometer is erg uitdagend en kan bovendien gecombineerd worden met een leuke kinderzoektocht doorheen het centrum van Izegem. Beide wandelzoektochten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor deelnemers met een rolstoel of kinderwagen. Naast de wandelzoektochten bieden we ook één leuke fietszoektocht aan van 18 kilometer langs rustige wegen die vertrekt en eindigt in Café Sportief.”

De prijs voor één zoektocht bedraagt 8 euro. Hierbij zit een drankbonnetje ter waarde van 2 euro inbegrepen, te gebruiken in café Sportief of cafetaria De Krekel . Voor 20 euro kan je alle drie de zoektochten kopen. Formulieren zijn te koop in Café Sportief, Boetiek Snoepy en Sportkaffee De Krekel .

Deelnemen aan de zoektochten kan van 1 juli tot en met 30 september. Invulformulieren insturen kan ten laatste op 30 september. De winnaars worden daarna op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor de prijsuitreiking op zaterdag 17 oktober in Sportcentrum De Krekel. Daarnaast is er ook een publieksprijs voor wie onderweg de meest originele foto maakt en deze post op de Facebook-pagina van handbalclub Izegem.