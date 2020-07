Izegemse groothandel deelt tienduizend mondmaskers uit aan lokale verenigingen Valentijn Dumoulein

07 juli 2020

12u30 0 Izegem Het Izegemse bedrijf Dochy Promac gaat tienduizend mondmaskers uitdelen aan lokale verenigingen. Op die manier wil het hen helpen veilig te blijven in coronatijden.

Zaakvoerder Rembert Dochy richt zich voornamelijk naar de jeugdbewegingen die op kamp gaan, maar andere verenigingen uit Izegem zijn ook welkom om een deel af te halen. “Ik ben zelf in vele jeugdbewegingen en andere verenigingen actief geweest”, zegt de zaakvoerder van de groothandel in onderhoudsproducten. “Mijn kinderen zitten nu ook in een jeugdbeweging en zij spreken bijna dagelijks over hun kamp. Op deze manier wil ik de vele vrijwilligers die nu extra moeite doen een klein beetje helpen. Ook andere verenigingen uit Izegem die hier nood aan hebben kunnen mondmaskers afhalen.”

Dochy Promac is een groothandel uit Izegem die gespecialiseerd is in hygiëne en schoonmaak. Om hun klanten vlot te bedienen sloegen ze een grote voorraad in van mondmaskers. “We schenken nu een deel van die voorraad aan de vele verenigingen uit Izegem. Mondmaskers kunnen tijdens de kantooruren afgehaald worden op de Oude Iepersestraat 129. Wie interesse heeft, belt best eerst op 051/31.80.10. De actie geldt zolang de voorraad strekt.”