Izegemse groendienst investeert in nieuw werkmateriaal Valentijn Dumoulein

29 mei 2020

14u24 2 Izegem Om nog meer werk te kunnen maken van een beter groenbeleid heeft Izegem fors geïnvesteerd in materiaal voor zijn groendienst. Zo kocht het stadsbestuur onder andere een gloednieuwe maaiarm- en bladzuigwagen aan.

“Met de aankoop van extra werkmateriaal, willen we de groendienst zo goed mogelijk ondersteunen en hun werk aanzienlijk verlichten”, vertelt schepen van Groenbeleid Caroline Maertens. “De maaiarm kunnen we monteren op de tractor die we in 2018 aankochten. Daarmee onderhouden we hagen, velden, grachtkanten en bossen aanzienlijk efficiënter en op een minder arbeidsintensieve manier”, vertelt teamleider Steven Delombaerde. De maaiarm kan ook voorzien worden van een haagschaarsysteem en van een klepelmaaikop. De maaiarm kochten we aan voor de prijs van 18.350 euro bij de firma Beel. De bladzuigwagen monteren we als aanhangwagen aan de tractor. De bladzuigwagen maakt het opzuigen en hakselen van bladeren, groenafval, bermmaaisel, zwerfvuil, houtsnippers heel wat eenvoudiger. Het is zelfs mogelijk om gras te maaien met de bladzuigwagen. De bladzuigwagen werd aangekocht voor 44.690 euro.