Izegemse ereburgemeester Willy Verledens (84) overleden

19 augustus 2020

15u43 1 Izegem De Izegemse oud-burgemeester Willy Verledens (sp.a) is op 84-jarige leeftijd in het rusthuis van Lendelede overleden. Hij was tussen 1989 en 2006 burgemeester van de stad. Met zijn gezondheid ging het de voorbije maanden al niet zo goed meer.

Met Willy Verledens verliest de Pekkerstad in amper een paar maanden opnieuw een voormalig burgemeester, na het onverwachte overlijden van zijn opvolgster Gerda Mylle in juli. Het sp.a-boegbeeld was achtereenvolgens gemeenteraadslid, provincieraadslid, schepen en vijftien jaar burgemeester. Later zetelde hij nog als gemeenteraadslid.

Kappe en Turf

In 2012 was hij nog te zien in de Canvas-reeks ‘Meneer de burgemeester’, waarin hij terugblikte op zijn carrière. In datzelfde jaar schreef hij ook zijn memoires neer in het boek ‘Kappe en Turf’, een verwijzing naar de bijnamen die hij en zijn in 2015 overleden tweelingbroer Roger hadden toen ze jong waren en in Ingelmunster opgroeiden. Zijn roots liggen in Moeskroen, waar hij en zijn broer op 9 januari 1936 ter wereld kwamen.

Verledens was een volksfiguur pur sang. Wie hem aansprak, kreeg meteen zijn slagzin ‘Zeg maar Willy ‘ te horen. Hij herhaalde vaak dat hij geen hogere studies had gedaan, maar dat hij genoeg volkswijsheid in pacht had. ‘Als je slim genoeg bent om te weten dat je dom bent, kom je al een heel eind”, liet hij zich ooit ontvallen.

