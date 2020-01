Izegemse Cultuurtrofee postuum uitgereikt aan Bertrand Nolf Valentijn Dumoulein

27 januari 2020

08u30 0 Izegem Het voorbije weekend is de Izegemse Cultuurtrofee 2019 postuum uitgereikt aan Bertrand Nolf. Schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA) overhandigde het kunstwerk aan de dochters van Bertrand Nolf.

De beslissing om aan Bertrand Nolf de Cultuurtrofee uit te reiken, gebeurde in oktober vorig jaar. Bertrand overleed veertien dagen later, waardoor de trofee jammer genoeg postuum moest overhandigd worden.

Bertrand Nolf was archivaris van de heemkundige kring Ten Mandere en verdiepte zich in familiegeschiedenis. “Hij maakte tientallen kwartierstaten op en schreef tal van historische publicaties”, verduidelijkt voorzitter van de Cultuurraad Geert Declerck. “Met het artikel over de Beeldenstorm van 1566 en de gevolgen voor de Izegemse regio sleepte hij in 2014 ook de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen in de wacht. Daarnaast was hij de grote bezieler én redder van het historisch stadsarchief. Door zijn alertheid werden jaren geleden heel wat waardevolle historische archiefstukken gered van de papiercontainer. Hij ijverde er ook voor om een symbolische markering aan te brengen op de historische waterput op de Grote Markt.”

Kunstwerk van Piet Duthoit

“Het kunstwerk als trofee symboliseert Bertrand Nolf als persoon op verschillende manieren. Kunstenaar Piet Duthoit uit Emelgem maakte een kunstwerk in de vorm van een boom. Het is een hersenstam, een stamboom, waarin de laureaat zich intellectueel thuis zou vinden”, zegt Kurt Himpe. “Het kunstwerk is vervaardigd uit blauwe hardsteen, materiaal dat miljoenen jaren oud is. Het komt uit het verleden waar Bertrand zich zo vaak in verdiepte. De trofee is een hommage aan een man die er stond als een boom, met de wortels in het verleden.”