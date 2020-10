Izegemse cartoonist Geinz brengt derde Rosse Ridder-album uit Valentijn Dumoulein

05 oktober 2020

15u32 0 Izegem Met ‘Heavy Metal’ heeft de Izegemse cartoonist Frits ‘Geinz’ Deblieck een derde album van zijn strippersonage De Rosse Ridder uit. De strip bundelt 86 gags van de middeleeuwse grapjas.

Frits Deblieck tekent al ettelijke jaren onder het pseudoniem Geinz stripreeksen als Inspecteur Blomme en De Rosse Ridder. In die laatste reeks is nu met ‘Heavy Metal’ een nieuw album verschenen. “De vorige albums ‘Masters of the Universe’ en ‘Apocalyps’ verwezen met hun titel telkens naar hobby’s van mij, namelijk een tekenfilmreeks uit mijn jeugd en films en literatuur rond het einde van de wereld. Met ‘Heavy Metal’, naar het gelijknamige muziekgenre, zet ik die trend verder”, glimlacht de man die in het dagelijks leven metser is. “In het album bundel ik terug 86 gags rond het leven van De Rosse Ridder, een personage dat ooit ontstaan is als een parodie op De Rode Ridder. De tekenstijl die ik gebruik laat toe om vlug een nieuwe gag te tekenen. Zodra ik er bijna 90 heb, weet ik dat ik een nieuw album kan vullen. Ook nu passeren er enkele figuren uit de populaire cultuur de revue, van DDT uit F.C. De Kampioenen tot Pinhead uit de horrorfilm Hellraiser.”

Dit keer kreeg Geinz met Ivan Claeys en Herman Roosen de hulp van enkele scenaristen uit het stripwereldje. “Niet dat ik zelf geen inspiratie genoeg heb, maar ik vond het fijn eens de insteek van enkele collega’s te volgen”, zegt hij. “Dat zorgt voor een nieuw elan in de strip. Ook voor het vierde album, waar ik nu al aan werk, wil ik dezelfde manier van werken hanteren.”

‘Heavy Metal kost 10 euro en is te koop via www.geinz.be en andere online webshops.