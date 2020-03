Izegemse Brugesboys steunen personeel Sint-Jozefskliniek met spandoek Redactie

27 maart 2020

16u05 6 Izegem Club Brugge-supportersclub Izegemse Brugesboys heeft vrijdagnamiddag een spandoek bij de Sint-Jozefskliniek gehangen. Daarop prijkt in grote letters ‘Supporters van de zorg’. Het is hun manier om het zorgpersoneel in Izegem tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken.

“Toen we wat verloren liepen door de uitgestelde bekerfinale kwam Eusebio Rogge van fanshop 1891shop op het idee om een aantal banners te maken”, zegt Dominiek Wulfaert van de Izegemse Brugesboys. “Aangezien we onze club niet kunnen aanmoedigen kunnen we evengoed ons zorgpersoneel een hart onder de riem steken. De andere leden van de club waren meteen ook enthousiast en legden bij voor deze banner. Er komt een tiental banners aan ziekenhuizen. We verspreiden die over de provincies, tot zelfs in Luik toe. Het voordeel van deze banner is dat het personeel er dagelijks voorbijloop en wij dus in ons kot kunnen blijven”, besluit Dominiek. “We wensen iedere verzorger veilige weken toe en laat ons ook het poetspersoneel niet vergeten.”