Izegemse brengt treffende boodschap met lied ‘Stay at Home’ Valentijn Dumoulein

24 maart 2020

14u39 2 Izegem Het is al via allerlei kanalen herhaald: ‘Blijf in uw kot’, maar voor wie de boodschap eens op een iets oorstrelender manier wil horen, is er nu een herwerkte versie van een van de songs van de Britse singer-songwriter James Bay, gebracht door de Izegemse Ilse Vannieuwenhuyse.

Ilse gaf de alleszeggende titel ‘Stay at Home’ aan het lied. Het gaat om een cover van ‘I’ll Stay’ van Bay. Ze zong de plaat in haar hobbykamer opnieuw in. “Voor mij is muziek en zingen altijd een remedie geweest om dingen in perspectief te plaatsen”, zegt ze. “In deze onzekere tijden heb ik daarom een lied geschreven met een warme boodschap.”

Bekijk en beluister hieronder het resultaat.