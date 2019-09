Izegemse brandweer maakt grappige kalender Lieven Samyn

14u19 0 Izegem De nieuwe jaarkalender van de Izegemse brandweer zit in een nieuw jasje. Maar liefst 137 (ere-)brandweermannen, kinderen, partners, vrienden, kennissen of sympathisanten werkten mee aan de grappige foto’s. “De kalender zal voor velen ook een blijvende souvenir worden”, klinkt het bij kersvers voorzitter van de vzw Vriendenkring Brandweer Izegem Christophe Soete.

Geen foto’s van ongevallen of branden of een parade van brandweermateriaal meer op de vernieuwde jaarkalender. “We wilden iets nieuws, gekoppeld aan Izegemse thema’s”, vertellen drijvende krachten Christophe Soete, Stefaan Snoeck en Filip Commeyne van de Izegemse brandweer. “We slaagden erin iedereen erbij te betrekken: het gaspakkenteam, het klimteam, de ambulancedienst 100, de duikers, de erebrandweermannen, jeugdbrandweer, zelfs partners, kinderen, vrienden en kennissen.”

Tips

Resultaat is een nieuwe dynamische jaarkalender die ook nog enkele sensibiliserende tips rond rookmelders of wespenverdelging wil meegeven. Filip Commeyne zorgde voor de foto’s. Bij de maand februari zijn ook enkele brandweermannen in blote bast te zien bij de nieuwe ladderwagen, een knipoog naar Valentijnsdag. Nog een tipje van de sluier? Een oldtimer brandweerwagen flankeert in de maand maart de erebrandweermannen, de jeugdbrandweer helpt in april de Paashaas evacueren, kinderen figureren als wespen voor de meimaand, een vurige maand oktober in halloweenthema sensibiliseert tegelijkertijd voor de plaatsing van rookmelders en het RED-team haalt in december Sinterklaas van op het dak.

Vanaf eind september mag je de Izegemse brandweermannen opnieuw deur-aan-deur verwachten voor de verkoop van de kalenders. Een exemplaar kost 5 euro. Er zijn dit jaar in totaal 5.500 exemplaren voorzien, dat zijn er 500 meer dan anders. De opbrengst gaat naar de werking van de vriendenkring.