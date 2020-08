Izegemse bibliotheek schakelt weer grotendeels over naar gewone werking Valentijn Dumoulein

19 augustus 2020

09u46 1 Izegem Vanaf 1 september schakelt de Izegemse bibliotheek weer grotendeels over naar de gewone werking. “We beperken vanaf dan enkel nog het aantal bezoekers”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“De grootste wijziging is dat er vanaf 1 september geen afhaalservice op afspraak meer georganiseerd wordt. Vanaf dan is de bibliotheek elke dag opnieuw open op de normale openingsuren. Er worden twintig personen op hetzelfde moment toegelaten en er is ook geen beperking meer van een half uur bezoek in de bibliotheek”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle.

“Ook de leeszaal voor de kranten en de tijdschriften opent opnieuw de deuren. Om voldoende afstand tussen de zitplaatsen te garanderen, worden daar op hetzelfde ogenblik veertien bezoekers toegelaten. Ook de internetcomputers kunnen weer gebruikt worden. Voor heel wat mensen zal de opstart van deze dienstverlening een welgekomen verademing zijn en de mogelijkheid bieden om zich te informeren en de vertrouwde stek op te zoeken. We willen ook de Izegemse jongeren die thuis geen computer hebben maximaal ondersteunen bij de start van het nieuwe schooljaar”, verduidelijkt schepen Himpe.

Bezoekers moeten in het gebouw wel een mondmasker opzetten, ook als ze in de leeszaal een krant of een tijdschrift lezen of de computers gebruiken. Er wordt gezorgd voor ontsmettingsgel bij het betreden van de bibliotheek en ook nog eens voor men gaat zitten in de leeszaal.

“We onderstrepen ook nog even dat voor senioren, zieken en andersvalide mensen die niet naar de bibliotheek kunnen komen de boekendienst aan huis ter beschikking is”, besluit bibliothecaris Cappelle.