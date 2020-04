Izegemse bibliotheek gaat digitaal: “Van podiumvoorstellingen tot prentenboeken” Valentijn Dumoulein

02 april 2020

15u06 0 Izegem Nu de deuren noodgedwongen moeten gesloten worden, gaat de Izegemse bibliotheek voluit digitaal.

“Heel wat mensen zijn op zoek naar informatie. Iedereen kan tijdens deze periode gratis en zonder aanmelden het krantenarchief raadplegen. Dat is niet alleen interessant voor de bibliotheekbezoeker die nu de krantenhoek in de bibliotheek moet missen, maar ook voor de leerlingen en leraars die van thuis uit opdrachten moeten maken”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Voor de kinderen is er ook een interessant aanbod van AVI- en prentenboeken”.

“Via de bibliotheeksite kunnen er ook meer dan veertig podiumvoorstellingen voor jong en oud bekeken worden”, vult schepen Himpe aan. “En de negen boekenruilkastjes die verspreid in de stad ophangen, zijn populairder dan ooit.” De Izegemse bibliotheek is achter de schermen ook volop bezig met de overgang naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem. “Het nieuwe zelfscansysteem is zo goed als geïnstalleerd en de systemen worden nu getest. Na de sluitingsperiode zal de bezoeker dus onmiddellijk van het nieuwe systeem kunnen gebruik maken”, besluit Himpe.

Meer info op https://izegem.bibliotheek.be/nieuws/ons-digitaal-aanbod-tijden-van-corona.