Izegemse bib vanaf maandag weer beperkt open Valentijn Dumoulein

05 juni 2020

10u21 0 Izegem De Izegemse bibliotheek opent vanaf maandag 8 juni opnieuw de deuren. De dienstverlening blijft wel beperkt tot het uitlenen van collectiestukken.

“Op maandag, woensdag en vrijdag is er van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur alleen alternatieve dienstverlening met afhaal op afspraak, op dinsdag en donderdag is de bibliotheek zelf toegankelijk van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur”, merkt bibschepen Kurt Himpe (N-VA) op. “Zolang de normale dienstverlening niet kan opgestart worden, blijft dus ook de alternatieve dienstverlening met afhaal op afspraak mogelijk. Daarvoor moet vooraf gereserveerd worden via de website van de bibliotheek.”

Maatregelen

Het is dus voorlopig een aangepaste en minimale dienstverlening. “Zo wordt het aantal bezoekers in de bibliotheek beperkt tot twintig personen. Bezoekers zijn verplicht om bij het binnenkomen de handen te desinfecteren en een mondmasker te dragen. Iedere bezoeker neemt ook een winkelmandje en aan het aantal beschikbare winkelmandjes aan de ingang is het ook duidelijk of je nog even buiten moet wachten”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Er wordt ook gevraagd alleen naar de bibliotheek te komen, een kind mag wel begeleid worden door een ouder. Het bibliotheekbezoek moet ook beperkt worden tot een half uur. Daarom is de dienstverlening beperkt tot het uitlenen van collectiestukken. Ook de spelotheek is opnieuw ter beschikking, maar alleen op dinsdag, donderdag en zaterdag. Oude nummers van tijdschriften kunnen uitgeleend worden, maar het raadplegen van tijdschriften en kranten kan nog niet. Ook de zithoeken, de leeszaal en de computers blijven nog even buiten gebruik.

“Collectiestukken terugbrengen moet via de inleverboxen aan de ingang van de bibliotheek. Voor het uitlenen zal één zelfscanbalie ter beschikking zijn die dan ook telkens ontsmet wordt door een medewerker”, gaat Cappelle verder. “De ingeleverde collectiestukken blijven drie dagen in quarantaine voor ze opnieuw uitleenbaar zijn. We roepen de bezoeker ook op om zoveel mogelijk voorbereid naar de bibliotheek te komen, zodat hij weet welke collectiestukken hij wil meenemen. Er zullen bibliotheekmedewerkers ter beschikking zijn voor assistentie bij het opzoeken in de catalogus, bij het uitlenen of bij reservaties.”