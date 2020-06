Izegemse bib lanceert reispas voor kinderen en jongeren Redactie

30 juni 2020

12u01 3 Izegem Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen en jongeren een reispas afhalen in de bibliotheek. Met de actie wil de stad hen stimuleren en uitdagen om zes boeken te lezen.

“Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar kunnen tussen 1 juli en 31 augustus in de bibliotheek een reispas afhalen met zes leestrips, waar telkens een genre bij hoort van historische boeken en dierenverhalen tot strips... Ze worden dus uitgedaagd om deze zomer zes boeken te lezen. Voor elk gelezen boek krijgen ze een stempel in hun reispaspoort. Als ze zes stempels verzameld hebben en de reispas vol is, leveren ze hem in bij de bibliotheek”, aldus bibschepen Kurt Himpe (N-VA).

“Met deze actie wil de bibliotheek meer kinderen stimuleren om te lezen en hen aansporen om genres buiten hun comfortzone te verkennen”, vult Nicolas Cappelle aan. “Bovendien wil de bib zichzelf in de kijker zetten als dé plek om deze zomer de vrije tijd zinvol in te vullen.”

Mooie prijzen

“Ten laatste op 31 augustus worden alle reispassen verzameld in de bibliotheek. De organisatie Iedereen Leest organiseert een grote loting en voorziet een mooie prijzenpot. Maar ook de Izegemse stadsbibliotheek voorziet een aantal leuke prijzen en loot al enkele winnaars uit tijdens de zomervakantie”, besluit bibliotheekschepen Himpe.