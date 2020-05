Izegemse beiaardconcerten dit jaar zonder vaste luisterplek, maar met livestream Charlotte Degezelle

19 mei 2020

14u58 0 Izegem Geen concerten of festival door de coronamaatregelen, maar de Izegemse beiaardconcerten laten zich niet tegenhouden. Al vinden ze straks wel plaats in een aangepaste vorm. Het is trouwens een bijzondere editie, want Koen Cosaert is dertig jaar actief als stadsbeiaardier van Izegem.

“Daarom krijgt hij ook een ereplaats in deze reeks concerten en geeft hij de aftrap op maandag 8 juni”, vertelt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). “Tijdens het tweede concert is er dan een vierhandig concert van Koen Cosaert en zijn zoon Florian, de jongste beiaardier van het land die in 2014 ook aangesteld werd als Izegems stadsbeiaardier.” “Tijdens het derde concert is de stadsbeiaardier van Geraardsbergen Jakob Devreese te gast en Liesbeth Janssens is gastbeiaardier op 29 juni. Ze is stadsbeiaardier van Antwerpen en Lommel. Wim Berteloot sluit als beiaardier van Brugge, Menen en Roeselare de vijfdelige concertreeks af op 6 juli met een wensconcert”, vult Koen Cosaert aan.

Aangepaste formule met livestreaming

Door de omstandigheden werd gesleuteld aan de formule. “De luisterplaats aan het voormalige borstelmuseum in de Baron de Pélichystraat zal niet georganiseerd worden en er zijn ook geen intermezzi van andere kunstenaars tijdens het concert”, legt Geerwin Vandekerckhove uit. “De concerten beluisteren kan uiteraard in de omgeving van de Sint-Tillokerk door een rustige plaats op te zoeken en vooral te genieten. De programmabrochure is digitaal ter beschikking op de website van De Leest en wordt telkens ook geafficheerd in het portaal van de kerk.” “Vorig jaar werd voor de eerste keer een livestream georganiseerd waardoor de aanwezigen op de luisterplaats de beiaardier aan het werk konden zien in de Sint-Tillotoren. Dit jaar zullen we met een livestream vanop de Facebookpagina van cultuurhuis De Leest iedereen de kans geven om van thuis uit te kijken en te luisteren naar de Izegemse beiaardconcerten”, besluit schepen Himpe.