Izegemse beiaard brengt aangepast repertoire: ‘We zullen doorgaan” Valentijn Dumoulein

19 maart 2020

15u34 0 Izegem Vanaf 4 april starten de Izegemse beiaardiers opnieuw met de wekelijkse bespeling van de beiaard in de Sint-Tillokerk. “In deze bijzondere omstandigheden wordt het repertoire ook wat aangepast en zal begonnen worden met ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

“Het is Koen Cosaert die de eerste wekelijkse bespeling op zich zal nemen. Niet toevallig Koen, want dit jaar is hij 30 jaar actief als stadsbeiaardier. Sinds 2014 is ook zijn zoon Florian stadsbeiaardier van Izegem, trouwens nog altijd de jongste beiaardier van het land”, verduidelijkt schepen Himpe.

“Izegem kreeg in 1768 een volwaardige beiaard, die met zijn 47 klokken een prachtig stuk cultureel erfgoed is. Op zaterdag 4 april zullen de beiaardklanken vanaf 12.30 uur over de stad galmen om het moraal wat op te krikken en het is een eer om dit te kunnen doen met Unesco-werelderfgoed”, aldus Koen Cosaert, die ook directeur is van de Koninklijke Beiaardschool.