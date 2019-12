Izegemse band Pacmadam beleeft zaterdag vuurdoop: “Pretentieloze songs in het West-Vlaams” Valentijn Dumoulein

19 december 2019

11u27 2 Izegem Izegem heeft er met Pacmadam een muziekgroep bij en die beleeft op zaterdag 21 december zijn vuurdoop op het verjaardagsfeest voor tien jaar cultuurhuis De Leest. Ze staan er op de affiche naast toppers als Ertebrekers en Guy Swinnen en beloven pretentieloze feel good songs in het West-Vlaams.

“Na jaren stilte en eindelijk vrij van het wurgcontract van Nintendo maakt Pacmadam opnieuw geluidjes die in het collectief geheugen blijven hangen.” Dat was op voorhand de enige omschrijving die de band zelf de wereld instuurde. Om toch net iets meer te weten te komen, strikten we toetsenist en songschrijver Bjorn Vande Vyvere. “Pacmadam bestaat naast mij uit zangeres Isolde Clarys, gitarist Wouter Landuyt, drummer Renaat Bourgeois en bassist Yves Debaes. We brengen pretentieloze muziek en zingen in het West-Vlaams, de taal waarin we ons het best en het liefst kunnen uitdrukken. We kennen elkaar van verschillende eerdere muzikale projecten en brengen dit keer groovy en funky muziek, luchtig en positief, al kan er al eens een flinke sneer in zitten. Wie komt kijken, kan daarbij al eens een dansje doen. Het mag een beetje zot zijn.”

Zaterdag eerste optreden

De naam verwijst uiteraard naar het videogamepersonage Pac-Man, maar dan met een vrouwelijke toets dankzij frontvrouw Isolde. “Zaterdag is ons eerste optreden, maar we zouden volgend jaar graag nog meer op een podium staan. Daarnaast duiken we ook de studio in. We hebben nu al elf nummers, maar dat mogen er nog wat meer worden”, besluit Bjorn.

Pacmadam speelt zaterdag om 22.30 uur in de foyer van De Leest. Die avond kun je er ook Boshaard, het nieuwe project van Toon Bosschaert en Dominique Vantomme, horen. Meer info op www.deleest.be.