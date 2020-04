Izegemse bakker haalt slag thuis: brood afhalen kan binnenkort opnieuw vanaf 5 uur 's ochtends Valentijn Dumoulein

01 april 2020

13u15 0 Izegem Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar bakker Jan Dierickx-Visschers heeft dan toch zijn slag thuis gehaald. Binnenkort mogen bakkers en beenhouwerijen indien ze dat wensen terug vroeger de deuren openen. Door de verstrengde coronamaatregelen mochten ze eerst maar tussen 7 en 22 uur open zijn, tot grote onmin van heel wat handelaars die op die manier een hoop klanten misliepen. De Izegemse bakker maakte er zijn missie van om bij alle bevoegde instanties te ijveren de originele openingsuren te behouden.

“Ik onderschat het coronavirus niet, maar deze maatregel leek me gewoon niet logisch”, zegt bakker Jan. “Die regel rammelde aan alle kanten. We mochten pas vanaf 7 uur open zijn, alsof een virus zich aan die timing houdt. Bovendien is geen enkele lokale handelaar open tot 22 uur en mochten krantenwinkels en benzinestations dan weer wel buiten die uren open zijn en onder andere voeding verkopen. Heel wat mensen konden zo niet aan brood raken, van verpleegsters en politieagenten tot ploegarbeiders. Ook voor ons betekende dat een flink inkomstenverlies. Daarom vond ik het mijn taak te informeren. Eerst lokaal, maar de burgemeester liet me weten dat het een ministerieel besluit was. Ik betwist dat nog steeds, maar hij was niet te vermurwen. Ik contacteerde ook de politie en gouverneur en richtte uiteindelijk ook een schrijven aan federaal minister van Werk Nathalie Muylle. Ik ben blij te vernemen dat ze nu toch weer de oorspronkelijke uren zullen hanteren.”

Dat bevestigt ook de woordvoerster van minister Muylle. “De beslissing om terug naar de oude openingsuren te gaan is met een reeks andere elementen positief geadviseerd in de Nationale Veiligheidsraad. Die worden nu in een ministerieel besluit gegoten, dat eerstdaags in het Belgisch Staatsblad verschijnt. In de tekst zal staan dat voedingswinkels mogen open zijn op de gebruikelijke dagen en uren.”