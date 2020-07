Izegems VTI maakt textielcontainers functioneler Valentijn Dumoulein

29 juli 2020

16u03 2 Izegem Sinds enkele jaren werkt het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen van Deltagroep samen met Prizma Campus VTI. Geregeld voeren de leerlingen van de mechanica-afdeling kleine herstellingen uit aan de textielcontainers van het Kringloopcentrum. De nieuwe textielcontainers kregen zopas een ingrijpende aanpassing om ze functioneler te maken.

In het werkgebied van het Kringloopcentrum – de gemeentes van de afvalintercommunales Mirom Menen en IMOG – staan ongeveer 145 textielcontainers. Deze dienen voor de inzameling van herbruikbare kledij, textiel, schoenen en kledingaccessoires. De ingezamelde goederen worden lokaal verkocht via De Kringloopwinkel. Een aantal nieuw aangekochte zijn van Duitse makelij. Daar gebeurt de inzameling van kledij traditioneel in kleinere zakken. “Daardoor valt de opening waarin de mensen hun zakken kunnen deponeren klein uit”, weet Maaike Baert, beleidsmedewerker van he Kringloopcentrum toe.

Het Kringloopcentrum legde het probleem voor aan de afdeling mechanica van Prizma Campus VTI. De school stuurde Aaron Vandeputte, leerling uit het 7de jaar fotolassen, ter plaatse om het euvel te bekijken en een oplossing uit te werken. Aaron slaagde erin de inwendige kantelklep van de containers te hertekenen. “Ik heb op basis van de originele klep een nieuw ontwerp gemaakt, alles getekend en een prototype gemaakt,” aldus Aaron, die straks als lasser afstudeert. Van dat prototype worden nu 44 nieuwe kleppen in het VTI gemaakt en gemonteerd.

Verantwoorde consumptie

De aangepaste containers krijgen een plaats op de recyclageparken van Mirom Menen en Imog in de regio Zuid-West-Vlaanderen. De samenwerking tussen de school en het Kringloopcentrum gaat verder dan alleen maar het praktische. “Wij zijn een Unesco-school en engageren ons om onze schouders te zetten onder de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van Unesco,” zegt Unesco-verantwoordelijke Daan Terryn. “Met deze samenwerking dragen we bij aan verantwoorde consumptie en productie, want we helpen recyclage en hergebruik mogelijk maken.”