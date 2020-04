Izegems Unizo-voorzitter vraagt burgemeester hulp bij heropening handelszaken: “Nu is dit onduidelijk en te willekeurig” Valentijn Dumoulein

22 april 2020

16u14 0 Izegem Dat doe-het-zelf-zaken en tuincentra wel open mogen en bloemenwinkels bijvoorbeeld niet, zorgt voor veel wrevel bij de Izegemse Unizo-voorzitter Jef Maeseele. Hij vraagt burgemeester Bert Maertens om, net als diens Aalsterse collega’s, de regels naar eer en geweten te interpreteren.

“De onzekerheid, en met als gevolg ook de ergernis, neemt toe bij de detailhandel met betrekking tot de volkomen onduidelijke en zeer arbitraire wijze waarop sommige zaken mogen open gaan en andere niet”, zegt Jef. “Zo is bijvoorbeeld verfhandel Vanrenterghem in Izegem niet kunnen opengaan, maar een gewone doe-het-zelfzaak wel. Dit is de reinste concurrentievervalsing, terwijl deze zaken evengoed de veiligheidsmaatregelen kunnen handhaven in verband met social distancing of bescherming van het personeel. Hetzelfde geldt voor de bloemenwinkels. Wij stellen vast dat ook hun producten in andere zaken wel kunnen aangeboden worden.”

“Ik zie dat de burgemeester van Aalst, zich in zijn functie het recht voorbehoudt om de nationale regels te interpreteren naar eer en geweten. In die zin speelt hij in op zijn rol als hoeder van de openbare orde en veiligheid, en op de onduidelijkheid van de nationale richtlijnen. Bij Unizo zijn we ervan overtuigd dat dit een goede benadering is, en vragen dan ook of het mogelijk is dezelfde houding aan te nemen in Izegem, en op die manier de detailhandel te ondersteunen. Dit zou wel ’s een steviger steun kunnen zijn voor bepaalde zaken dan de projecten die momenteel op stapel staan. “

Ik pleit er voor om enkele burgemeesters nauw te betrekken bij de concrete vertaling op het terrein van beslissingen die de Veiligheidsraad neemt. Want daar ontbreekt het nu aan: een klare en logische kijk op de uitvoering en de handhaving van de regels, met een blik van op het terrein zelf. Burgemeester Bert Maertens

“Frustrerend”

Burgemeester Bert Maertens begrijpt de vraag, maar kan niet veel doen.“ Ook ik heb vaak het raden naar een bepaalde logica bij de beslissingen van de Veiligheidsraad en de concrete uitrol van die beslissingen door het nationaal crisiscentrum. Hemeltergend voor de ondernemers in kwestie, frustrerend voor een burgemeester die niet anders mag dan de regels laten uitvoeren zoals vastgelegd in het ministerieel besluit. Ik pleit er voor om (enkele) burgemeesters nauw te betrekken bij de concrete vertaling op het terrein van beslissingen die de Veiligheidsraad neemt. Want daar ontbreekt het nu aan: een klare en logische kijk op de uitvoering en de handhaving van de regels, met een blik van op het terrein zelf.”

Mogelijke blaam

“Mocht ik meer beslissingsmarge hebben om beslissingen bij te sturen, ik deed het meteen, maar ik helaas heb ik die ruimte niet. De afkondiging van het nationaal rampenplan laat me geen keuze: ik moet het ministerieel besluit toepassen en mag daar geen uitzonderingen op toelaten. Mocht ik zelf een besluit van de burgemeester nemen dat afwijkt van de bepalingen in het ministerieel besluit, dan is mijn burgemeestersbesluit gewoon nietig en krijg ik een blaam. De gouverneur van West-Vlaanderen ziet daar ook strikt op toe, als afgevaardigde van de federale overheid in onze provincie. “