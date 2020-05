Izegems stadsarchief wil coronaperiode vastleggen Valentijn Dumoulein

04 mei 2020

10u11 0 Izegem Het stadsarchief van Izegem wil zoveel mogelijk documentatie over de coronacrisis en de gevolgen daarvan bijhouden. Iedereen kan daar zijn steentje toe bijdragen door ook zelf documenten en foto’s in te sturen.



“Er wordt geschiedenis geschreven. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geen enkele gebeurtenis in de hedendaagse geschiedenis zo’n grote impact gehad op onze stad en we willen dit met het stadsarchief vastleggen”, zegt archiefschepen Kurt Himpe (N-VA). “Het archief is het collectief geheugen van onze stad. Het is de bedoeling om een collectie aan te leggen die een beeld geeft over deze impact en de vele gebeurtenissen zodat toekomstige generaties kunnen leren over deze crisisperiode. We willen verhalen, foto’s… niet laten verloren gaan. Deze crisisperiode wordt vaak vergeleken met de situatie honderd jaar geleden, toen de Spaanse griep tekeer ging. In het stadsarchief vinden we nauwelijks iets terug over die periode en we willen vermijden dat hetzelfde gebeurt met deze periode.”

Het stadsarchief roept iedere Izegemnaar op om mee te werken om het digitale en papieren verhaal van het coronavirus te bewaren. Het verhaal over de impact op de buurt en op het openbare leven, op de werksituatie, filmpjes of foto’s van verlaten straten en pleinen, met vermelding van de nodige gegevens van de indiener, maar ook wie eventueel op de foto’s staat en waarover het precies gaat”, zegt archivaris Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst DVV Midwest.

Papieren informatie kan na de maatregelen afgegeven worden in het stadhuis ter attentie van het stadsarchief. Digitale informatie insturen kan via: https://formulieren.izegem.be/corona-inzenden-media/