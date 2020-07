Izegems stadsarchief blijft nog altijd inzendingen over coronaperiode verzamelen Valentijn Dumoulein

16 juli 2020

12u29 0 Izegem Het Izegemse stadsarchief heeft sinds begin mei al heel wat inzendingen ontvangen om de coronaperiode voor de toekomst vast te leggen. “Vooral fotomateriaal dat de ongewone situatie van de voorbije maanden in beeld brengt”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

“Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geen enkele gebeurtenis zo’n grote impact gehad op onze stad. Toen we het initiatief begin mei lanceerden, hadden we nooit gedacht dat we maanden later nog altijd met een grote impact zouden geconfronteerd zijn”, verduidelijkt de archiefschepen. “Het archief is het collectief geheugen van onze stad. We willen een collectie aanleggen die een beeld geeft over deze impact en de vele gebeurtenissen, zodat toekomstige generaties kunnen leren over deze crisisperiode. In deze vakantieperiode willen we iedereen oproepen even te grasduinen in de persoonlijke foto’s van de voorbije maanden en passende beelden in te zenden.”

Info verzamelen

“Iedereen kan dus meewerken om het digitale en papieren verhaal van het coronavirus te bewaren. Het verhaal over de impact op de buurt en op het openbare leven, op de werksituatie, filmpjes of foto’s van verlaten straten en pleinen, met vermelding van de nodige gegevens van de indiener, maar ook wie eventueel op de foto’s staat en waarover het precies gaat. Daarmee kan dan een breed beeld gevormd worden over deze periode”, zegt archivaris Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst DVV Midwest. “Voor het verzamelen van de digitale informatie hebben we een antwoordformulier gemaakt op de webpagina van het stadsarchief. Papieren informatie kan afgegeven worden in het stadhuis ter attentie van het stadsarchief.”

Naast het stadsarchief van Izegem verzamelen ook het stadsarchief van Brugge, Roeselare en Kortrijk documentatie over de coronaperiode. Ook de Universiteit Antwerpen, het AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Liberas en het FelixArchief leggen een corona-archief aan.

Inzendingen kun je indienen op formulieren.izegem.be/corona-inzenden-media.