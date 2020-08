Izegems Playboy-model Lisa doet mee aan Love Island Valentijn Dumoulein

25 augustus 2020

16u26 3 Izegem Playboy-model Lisa Moerman (25) doet mee aan het nieuwe seizoen van Love Island op VIJF. De Izegemse zorgkundige gaat vanaf volgende week in het televisieprogramma op zoek naar de ware liefde.

De opnames vinden plaats op Gran Canaria. In Love Island moeten ze zich volledig openstellen voor de liefde én ook de harten van de kijkers weten te veroveren. Die bepalen immers welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze willen kronen tot het sterkste koppel van het eiland. Lisa is in het dagelijks leven werkzaam in het woonzorgcentrum van Ingelmunster. Dit voorjaar stond ze als Playmate van de maand op de cover van de Nederlandse editie van Playboy. “Een doel dat ik van mijn lijstje kan afvinken. Zeker als je weet dat ik vroeger gepest werd en door fotoshoots weer mijn zelfvertrouwen heb terug gewonnen”, klonk het toen in een interview met onze krant.

Volgens de programmamakers heeft Lisa de perfecte match in het leven nog niet gevonden. “Ik heb wel al één andere grote liefde in mijn leven, mijn papegaai”, grapt de jongedame.