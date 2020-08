Izegems koppel wint hoofdprijs nationale wedstrijd Oxfam Wereldwinkels CDR

08 augustus 2020

11u46 0

Ook de Oxfam Wereldwinkels lijden onder de coronacrisis. Om meer mensen aan te moedigen om bij hen te shoppen, schreven ze de wedstrijd ‘Win it Fair and Square’ uit die tijdens de maand juni liep in al hun winkels. “Elke klant kreeg bij aankoop een lotje waarmee ze kans maakten op mooie prijzen”, vertelt Frank Vandooren van Oxfam Wereldwinkels. “Als hoofdprijs schenken we een Jura espressomachine weg. Niet zomaar, want Oxfam Faitrade is al 40 jaar nummer één in België als het gaat om de verkoop van fairtrade gelabelde koffie. Op die manier hebben wij dus meest impact op de kleinschalige landbouwproducenten ter plaatse.” Die hoofdprijs werd gewonnen door Marc Sioen en Nele Claerbout die de koffiemachine zaterdagochtend mochten in ontvangst nemen in de Oxfam Wereldwinkel langs de Sint-Tillostraat waar ze al sinds jaar en dag vaste klant zijn. Hun enthousiasme is groot. “Wij drinken al jaren fairtrade koffie. Het toestel zal dus zeker van pas komen”, zeggen ze.