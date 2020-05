Izegemnaar Giovanni strandt in halve finale Lego Masters: “We zijn betere bouwers geworden dankzij de pittige opdrachten” Valentijn Dumoulein

25 mei 2020

16u31 0 Izegem De voorbije zeven weken konden we in Lego Masters op VTM genieten van de creatieve bouwwerken die Izegemnaar Giovanni Seynhaeve en zijn teamgenoot David van Hee uit hun hoed toverden. Maar afgelopen zaterdag kon hun futuristische boerderij op het water de jury niet overtuigen, waardoor hun avontuur dus geëindigd is in de halve finale.

Giovanni en David kennen elkaar van Legobeurzen en vormden speciaal voor het programma een duo. Dat leverde heel wat hoogstaande creaties op, van een supersonische ruimtetaxi tot een op schaal gebouwde naaimachine die tegelijk een minifabriekje was waar alles in het honderd liep. Maar hun futuristische boerderij op het water in de recentste aflevering was voor jurylid en ‘brickmaster’ Bas Brederode net niet voldoende om een plaatsje in de finale te verzekeren. En dat laat Giovanni met een dubbel gevoel achter. “We hebben een fantastische ervaring achter de rug en dat gevoel overheerst wel”, zegt Giovanni. “We waren voor de opnames vijf weken weg van huis en konden ons in die periode onderdompelen in onze grootste passie, samen met mensen die dat even graag doen. We hebben ook veel bijgeleerd. We zijn betere bouwers geworden dankzij de pittige opdrachten en beter mensen dankzij de prachtige groep deelnemers.”

Persoonlijke smaak

Toch moest de Izegemnaar vlak voor de finale zonder medailles naar huis. “En dat doet natuurlijk ook een beetje pijn”, geeft Giovanni toe. “We hadden al een groot plan voor de finale klaar, waarin we een gigantische onderwaterwereld wilden bouwen, met vissen, koraal en een basis. We wilden de brickmaster nog eens van zijn sokken blazen, maar het heeft niet mogen zijn. Ik blijf het spijtig vinden dat er maar één jurylid was, die onze beslissingen en creaties niet altijd even goed leek te begrijpen. Zo hangt alles een beetje af van persoonlijke smaak en die van ons durfde al eens verschillen.”

Eén opdracht bezorgt Giovanni ook nog altijd rillingen. “We moesten halverwege de bouw van een voertuig onze creatie doorgeven aan een ander team en aan de slag gaan met dat van nog een ander team. Dat is alsof je halverwege een roman plots overschakelt op een thriller. We waren toen behoorlijk verontwaardigd en dat kon je in de uitzending ook zien.”

Winnen stond nooit centraal voor ons. David kwam uit een burn-out en deed mee voor zijn persoonlijke ontplooiing, terwijl ik me op creatief vlak verder wilde ontwikkelen Giovanni Seynhaeve

“Uiteraard waren er ook veel mooie momenten. We zijn nog altijd heel fier op onze megastad, die in het teken van de vier natuurelementen stond, of op onze wasbak, waar een kleine zee met duikboot in was verborgen. Winnen stond nooit centraal voor ons. David kwam uit een burn-out en deed mee voor zijn persoonlijke ontplooiing, terwijl ik me op creatief vlak verder wilde ontwikkelen. Dat hebben we zeker kunnen doen en uiteindelijk zijn we veel langer in het spel gebleven dan we zelf hadden gehoopt.”

Giovanni blijft de komende tijd niet stil zitten. “Er komen sowieso nog samenwerkingen met David en de andere duo’s uit het programma, maar in deze coronatijden is dat uitgesteld tot we weer samen mogen komen. Ondertussen heb ik ook werk gemaakt van ‘Bricks for Everyone’. Zodra het weer mag, geef ik Legoworkshops aan klassen, groepen of verenigingen. Ik kom bij hen langs, vertel wat meer over de geschiedenis van Lego en wat je er allemaal mee kunt doen. Tijdens zo’n sessie kun je als groep ook anderhalf uur bouwen. Ik kijk ernaar uit om er weer mee te beginnen. Daarnaast ben ik thuis met wat nieuwe creaties bezig, van de Millennium Falcon uit Star Wars tot een gitaarwinkel. Ideeën genoeg!”

Giovanni volgen kan op de Facebookpagina ‘Bricks for Everyone’.