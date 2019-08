Izegem zoekt vrijwilligers om schoolstraten te bemannen CDR

01 augustus 2019

14u26 0

Stad Izegem zoekt vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen voor een veilige schoolomgeving. Vorig jaar al besloot het stadsbestuur de veiligheid rond basisscholen Sint-Rafaël en Heilige Familie Bosmolens te verhogen door er schoolstraten in te voeren. Met het oog op het nieuwe schooljaar is het bestuur nu op zoek naar enthousiaste mensen die voor en na schooltijd de schoolstraten willen bemannen. Interesse? Neemt contact op via schoolstraat@izegem.be of op 051/33.73.10.